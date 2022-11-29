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Российское общество "Знание" запустило проект "Ученый говорит"

14:50
  • вторник
  • 29 ноября 2022

Молодые ученые могут рассказать о своих и чужих достижениях

Почему информация - это новая нефть и какие профессии останутся актуальными через 10 лет. Ответы на эти и другие вопросы получат участники просветительского форума "Учёный говорит" российского общества "Знание".

Цель проекта - увлекательно и доступно рассказать молодёжи о главных научных идеях и исследованиях современности. Гости мероприятия смогут поучаствовать в полезных практикумах, интерактивных лекциях и дебатах. Кроме того, в программе - квесты и экскурсия в лабораторию.

"Это мероприятие посвящено молодым учёным, у которых есть возможность в соревновательной манере в коротких лекциях рассказывать о своих или чужих отечественных научных достижениях. Таким образом они получают трибуну для самореализации, для популяризации науки. А молодая аудитория зажигается научными идеями и научной деятельностью", - говорит Дмитрий Рыбальченко, первый заместитель генерального директора российского общества "Знание".

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