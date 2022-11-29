В Москве стартовала конференция "Молодежь в новой реальности"

Она продлится два дня

В Москве стартовала Первая Всероссийская конференция "Молодёжь в новой реальности".

В центре внимания - социально-психологическое самочувствие подростков, формирование ценностей и патриотизма, новые возможности образования, а также социальная ответственность и волонтёрство.

Первый день мероприятия посвящён молодым исследователям и подразумевает активное участие школьников и студентов. Второй день - для экспертов, и включает выступления специалистов в области государственной молодёжной политики и воспитательной деятельности.

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