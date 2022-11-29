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Собянин: Дома по программе реновации сдают строго по графику

14:47
  • вторник
  • 29 ноября 2022

Мэр опроверг слухи о сложностях с реализацией программы

Более тысячи москвичей до конца года станут обладателями новых квартир в центре столицы. К заселению готов первый дом, возведенный по программе реновации в Таганском районе. Новостройку сегодня осмотрел Сергей Собянин.

Здание с подземным паркингом возведено по индивидуальному проекту и гармонично вписано в жилой квартал. Дом оснащен современными инженерными системами. На прилегающей территории оборудованы спортивные и детские площадки, а также места для отдыха.

Мэр встретился с новоселами и поздравил их с радостным событием, а также развеял некоторые слухи.

"Много всяких слухов ходит, что вот сейчас сложная ситуация, поэтому программа реновации остановится. Ничего подобного. Вы видите: мы работаем, сдаём дома строго по графику. В этом году наверное первые 100 тысяч москвичей переедут в дома. Это такая символическая история. Всего нам надо переселить около миллиона. Почти каждый 10-й москвич. И первые 100 тысяч нарастающим итогом до конца года будут жить в новых домах", - заверил мэр.

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