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ВСУ обстреляли поселок Тёткино в Курской области

13:29
  • вторник
  • 29 ноября 2022

Часть населенного пункта обесточена

Вооруженные силы Украины обстреляли приграничный поселок Теткино в Курской области.

Об этом во вторник, 29 ноября, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. По предварительным данным, пострадавших нет.

К счастью, пострадавших и разрушений нет. Однако повреждены объекты энергоснабжения, часть поселка обесточена", - написал Старовойт в своем telegram-канале.

На месте ЧП работают ремонтные бригады, в ближайшее время подача электроэнергии будет восстановлена.

С 11 апреля в Курской области действует желтый уровень террористической опасности из-за обстрелов ВСУ.

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