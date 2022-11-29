Барическая гора: в Москве зафиксирован пик атмосферного давления

Давление превысило 767 миллиметров ртутного столба

Сегодня Москва забралась на барическую гору. Редкое погодное явление уже ощутили на себе многие горожане. Давление, которое поднималось ещё с прошлой недели, наконец, достигло своего пика. 767 миллиметров ртутного столба. Это почти на 20 значений выше нормы.

К тому же холодно и влажно. Поэтому такое "восхождение" на пик многим даётся с трудом. Но это ненадолго. Антициклоны несут с собой в город морозы - настоящие, январские.

"Зима в Московском регионе началась раньше календарных сроков. В ближайшее время продолжится постепенное понижение температуры. В ночь на среду в Москве минус 8-10 градусов, днем около -5, преимущественно без осадков. Усиление морозов ожидаем в ночь на четверг: 11-13 градусов, и днем будет -5-10 градусов", - рассказала Людмила Паршина, завлабораторией Гидрометцентра.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"