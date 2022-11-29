ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Барическая гора: в Москве зафиксирован пик атмосферного давления

15:53
  • вторник
  • 29 ноября 2022

Давление превысило 767 миллиметров ртутного столба

Сегодня Москва забралась на барическую гору. Редкое погодное явление уже ощутили на себе многие горожане. Давление, которое поднималось ещё с прошлой недели, наконец, достигло своего пика. 767 миллиметров ртутного столба. Это почти на 20 значений выше нормы.

К тому же холодно и влажно. Поэтому такое "восхождение" на пик многим даётся с трудом. Но это ненадолго. Антициклоны несут с собой в город морозы - настоящие, январские.

"Зима в Московском регионе началась раньше календарных сроков. В ближайшее время продолжится постепенное понижение температуры. В ночь на среду в Москве минус 8-10 градусов, днем около -5, преимущественно без осадков. Усиление морозов ожидаем в ночь на четверг: 11-13 градусов, и днем будет  -5-10 градусов", - рассказала Людмила Паршина,  завлабораторией Гидрометцентра.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Люди на скамейке
Люди на скамейке
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.