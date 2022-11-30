Гороскоп на сегодня, 30 ноября, для всех знаков зодиака

Ракам не пойдут на пользу поездки, а Скорпионов звезды учат финансовой грамотности

Овны

Осень машет на прощание рукой и желает вам не полагаться на звезды, а создавать позитивное настроение самостоятельно. Ментальное здоровье в ваших руках!

Тельцы

Подводим итоги осени! Вам следует сегодня проанализировать причины недавних проблем, а по итогам составить план, как вам действовать в следующий раз.

Близнецы

Кажется, бабочки в животе готовы помешать вам заниматься другими делами. События разворачиваются так, что в делах сердечных придется навести порядок.

Раки

Поездки не пойдут на пользу: чем больше времени вы проведете на колесах, тем дольше придется восстанавливаться. Повезет тем, кто вообще никуда не едет.

Львы

Ваша главная планета Солнце сегодня не в лучшей форме, что может снизить мотивацию. После работы бегите домой, восстанавливайте силы горячим чаем и теплым пледом.

Девы

Не расстраивайтесь, если на работе или учебе что-то пойдет не так, как вы ожидали. Звезды обещают исправить это уже к завтрашнему дню, запаситесь терпением.

Весы

Ваши попытки достучаться до кого-то могут остаться без ответа только потому, что человек не настроен общаться. Так что не ищите в себе причины всех неурядиц!

Скорпионы

Звезды учат вас финансовой грамотности. Будьте готовы отстаивать свои материальные интересы, особенно если работаете на себя, да еще и по устным договоренностям.

Стрельцы

Ваше Солнце в напряженных отношениях с Луной, а Венера и Меркурий продолжают сражаться с Марсом. Запишите, чему вас могут научить события этого дня.

Козероги

Вы мечетесь между двух огней либо пытаетесь усидеть на двух стульях, но день не располагает к таким трюкам! Придется выбрать что-то одно, показать свою принципиальность.

Водолеи

Вы можете потерять в деньгах из-за друзей или знакомых. Это мелочь, но все равно неприятно. Фиксироваться на этом необязательно, но и пропускать мимо ушей нельзя.

Рыбы

Вам стоит держаться подальше от начальства, чиновников или преподавателей - всех тех, кто может с вас что-либо спросить. Иначе придется дать им честный ответ.

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