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Сотрудники Wildberries украли со склада технику на 1 млн рублей

16:01
  • вторник
  • 29 ноября 2022

Злоумышленники уже пойманы

187 видеокамер, 206 бритв и 17 электрочайников - всё это сотрудники маркетплейса Wildberries похитили у своего работодателя.

О преступлении сообщил юрист компании. Товар пропал со склада в подмосковном посёлке Случайный. Злоумышленники спокойно погрузили электроприборы на миллион рублей в машину и увезли в неизвестном направлении. Полиция быстро вышла на подозреваемых и задержала  их в Ногинске с поличным, как раз в тот момент, когда они выгружали украденное в гараж.

Сейчас решения суда ожидают 9 человек. Им грозит до 10 лет лишения свободы по статье "Кража".

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