Москвичка стала жертвой киберсталкинга

Она постоянно получает угрозы от преследователя

Преследовать человека можно не только в реальной жизни, но и через интернет. В последние годы всё большее распространение получил так называемый киберсталкинг. Это систематические угрозы и травля людей через СМС и соцсети. И всё чаще жертвами становятся обычные граждане.

Эдика Лялина ни дня не проводит без пожеланий мучительной смерти, советов оглядываться по сторонам и подробных рассказов о способах её убийства. Пишет ей анонимный киберпреследователь в социальной сети. Сначала незнакомец попросил у девушки телефон и интимные фото её знакомой. После отказа начались угрозы.

"Недавно он написал, что мне нужна человеческая жизнь: твоя и Татьяны", - рассказывает Эдика.

На странице у анонима оказалась тревожная информация - объявления о заказных убийствах и фотографии оружия. Сейчас его страница закрыта. Конечно, девушка сразу же добавила абонента в черный список. Тогда сообщения стали поступать с других аккаунтов, а сам доброжелатель начал терроризировать её знакомых в социальной сети.

"Начинает писать, что я афериста, мошенница, воровка, что я террористка, что я пыталась подставить его сестру. Кому-то представляется моим братом, пишет, что моя сестра опасна, и вы скоро от неё пострадаете. Пытаюсь раз в неделю извиняться и просить ребят делать скрины", - рассказывает Эдика.

Злоумышленник сразу удаляет написанное, как только человек это прочтёт. Угрозы сыпятся круглые сутки, без перерывов на обед. Похоже, что в условиях анонимности и безнаказанности ему важен не результат, а процесс.

"Сталкер - он хочет быть скрытым. Он в своей конуре сидит и печатает это всё, но не хочет, чтобы его нашли. Ему страшно делать какие-то действия только в виртуальном мире", - говорит психолог Константин Саркисян.

И никто не знает, где граница между мирами у этого конкретного злоумышленника. В результате Эдика решила обратилась в полицию.

"Я спросила у сотрудников полиции: он прислал моему приятелю фразу - "Я её разрежу на кусочки и уши отправлю друзьям". Я говорю, что должен написать человек, чтобы вы расценили это как угрозу жизни и здоровью? Это называется так: убьют - приходите", - говорит Эдика.

"В ОМВД по району Южное Бутово поступило обращение от жительницы столицы по факту угроз, поступивших в ее адрес. По данному факту проведена проверка, принято соответствующее процессуальное решение, заявительница уведомлена в установленные законом сроки", - сообщил в полиции.

Киберсталкинг - так называется преследование в интернете - регулируется российским законодательством.

"При явных и недвусмысленных угрозах убийства, их задача - установить это лицо, провести его опрос, выяснить цели, выяснить реальность выдвигаемых угроз, доставить его в органы дознания или следствия", - объясняет юрист Алексей Михальчик.

Киберсталкер пишет, что знает, где живёт объект и называет не только район, но и улицу. Слежка осуществляется с помощью специальных программ, которые проникают на устройство под видом обновлений к приложениям или сервисам. Отследить это можно по потреблению трафика: если он слишком большой - устройство подлежит проверке.

"Они мимикрируют под разные сервисы и приложения, и сходу нельзя определить, вы его не найдёте. Если вы оставяете устройство без присмотра, если оно не заблокировано, шанс того, что оно будет заражено - очень велик", - говорит Виктор Чебышев, ведущий антивирусный эксперт "Лаборатории Касперского".

Также стоит всегда проверять подаренную технику: если она обновляется без проблем, значит, устройство чистое.

Александра Панина, "ТВ Центр".

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