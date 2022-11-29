В Москве прошел медиафорум этнических и региональных СМИ

Представители регионов делились своим опытом

Новые информационные реалии в медиапространстве России обсудили сегодня на 6-м медиафоруме этнических и региональных СМИ в Москве.

Каждый год специалисты определяют новые, эффективные форматы для массовых коммуникаций. На это раз главными темами стали проблемы освещения ситуации с мигрантами и беженцами, а также отражение в медиапространстве культурного кода страны.

Кроме того, представители регионов делились своим опытом в области печатных и электронных изданий, а также ведения блогов.

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