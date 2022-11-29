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Кевин Спейси определился с первой ролью после возвращения в кино

13:54
  • вторник
  • 29 ноября 2022

Съемки уже идут в Лондоне

Американский актер Кевин Спейси подписал контракт на съемки в новом фильме. Это будет его первая работа после начала судебных процессов по делу о сексуальных домогательствах, пишет The Hollywood Reporter.

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Спейси сыграет в фильме режиссера Джина Фолейза "Контроль". Съемки уже идут в Лондоне. Закончатся они в следующем году.

Ранее присяжные признали Спейси невиновным по делу о сексуальных домогательствах в отношении актера Энтони Рэппа.

Скандал разразился в 2017 году. Рэпп обвинил Спейси в сексуальных домогательствах, которые якобы произошли около 30 лет назад. Затем обвинения выдвинули еще несколько мужчин. Сразу после этого со Спейси разорвали все контракты и уволили его из всех проектов.

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