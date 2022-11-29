Буддийские монахи в Таиланде провалили тест на наркотики

Храм опустел

Монахи из буддийского храма в центральной части Таиланда не прошли тест на наркотики, передает Agence France-Presse.

Произошло это в провинции Пхетчабун. Тесты четырех монахов, включая настоятеля храма в районе Бунг Сам Пхан, показал наличие в их крови метамфетамина. После этого монахов отправили в клинику на реабилитацию.

Местный чиновник рассказал, что храм опустел. Жители обеспокоены, что не могут совершать подаяния. Как добавил собеседник агентства. скоро в храм прибудут новые монахи.

По данным AFP, метамфетамин очень распространен в Таиланде. На улице наркотик можно купить менее чем за 60 центов.

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