ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Bloomberg: в НАТО вернулись к идее предоставления Украине истребителей

14:18
  • вторник
  • 29 ноября 2022

В начале российской спецоперации от этого варианта отказались

Лидеры государств — членов НАТО вновь рассматривают идею о предоставлении Украине истребителей МиГ-29 и американских F-16, от которой отказались в начале российской военной операции. Об этом во вторник, 29 ноября, рассказали информированные источники.
Минобороны показало работу сверхзвуковых истребителей в зоне СВО

Как сообщает агентство Bloomberg, рассматриваются варианты предоставить Киеву либо истребители советской эпохи МиГ-29, которые поляки предложили передать украинцам, либо излишки американских F-16.

По словам отставного адмирала ВМС США Джеймса Ставридиса, Россия обладает преимуществом над Украиной в воздухе, поскольку имеет "значительно больше военно-воздушных сил", которые к тому же получили значительный боевой опыт в Сирии. В этих условиях Западу необходимо передать Украине оружие, необходимое для закрытия неба над страной, считает Ставридис.

Не исключено также, что Украина может получить от западных партнеров системы противовоздушной обороны "Железный купол" и батареи зенитно-ракетных комплексов Patriot.

Ранее украинский министр обороны Алексей Резников заявлял, что Украина стала полигоном для испытаний различных видов оружия, а боевые действия на территории страны можно сравнить с "соревнованиями между системами" вооружений. Он подчеркивал, Киев ждет новых поставок оружия и техники — в том числе истребители типа F-16, F-15 или Gripen из Швеции.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Истребитель ВВС НАТО
Истребитель ВВС НАТО
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.