Bloomberg: в НАТО вернулись к идее предоставления Украине истребителей

В начале российской спецоперации от этого варианта отказались

Лидеры государств — членов НАТО вновь рассматривают идею о предоставлении Украине истребителей МиГ-29 и американских F-16, от которой отказались в начале российской военной операции. Об этом во вторник, 29 ноября, рассказали информированные источники.

Как сообщает агентство Bloomberg, рассматриваются варианты предоставить Киеву либо истребители советской эпохи МиГ-29, которые поляки предложили передать украинцам, либо излишки американских F-16.

По словам отставного адмирала ВМС США Джеймса Ставридиса, Россия обладает преимуществом над Украиной в воздухе, поскольку имеет "значительно больше военно-воздушных сил", которые к тому же получили значительный боевой опыт в Сирии. В этих условиях Западу необходимо передать Украине оружие, необходимое для закрытия неба над страной, считает Ставридис.

Не исключено также, что Украина может получить от западных партнеров системы противовоздушной обороны "Железный купол" и батареи зенитно-ракетных комплексов Patriot.

Ранее украинский министр обороны Алексей Резников заявлял, что Украина стала полигоном для испытаний различных видов оружия, а боевые действия на территории страны можно сравнить с "соревнованиями между системами" вооружений. Он подчеркивал, Киев ждет новых поставок оружия и техники — в том числе истребители типа F-16, F-15 или Gripen из Швеции.

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