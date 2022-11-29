Берлин призвал не ждать поставок газа из России в ближайшие годы

Германия должна заменить эти объемы топлива

На фоне нынешних событий на Украине не следует ожидать возобновления поставок газа из России в ближайшее время. Такое мнение во вторник, 29 ноября, высказал вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек.

Политик отметил, что Германия могла ежегодно получать 55 млрд куб. м газа по "Северному потоку", при этом часть газа перенаправлялась из Австрии в Чехию. Однако "эти объемы не будут доступны в ближайшие несколько лет", заявил Хабек.

Представитель германского правительств напомнил, что Россия прекратила поставки газа на фоне антироссийских санкций, а также заверил, что рестрикции останутся в силе, пока "на Украине снова не воцарится мир, и Россия не выведет свои войска".

С учетом этого Хабек подчеркнул необходимость заменить объемы газа, прежде поступавшего из России. Он рассказал, что "мощности, которые мы сейчас строим поэтапно: от 12 до 14 млрд куб. м в течение этой зимы, а затем более 30 миллиардов кубометров в следующем году, покрывают большую часть этого", сообщает ТАСС.

25 ноября пресс-секретарь ЕК Эрик Мамер заявил, что Еврокомиссия никогда не рассматривала возможность введения запрета на импорт российского газа. При этом было принято решение исключить российский газ из механизма совместных закупок, который прорабатывают в Евросоюзе по предложению Еврокомиссии.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"