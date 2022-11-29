В Тамбове похитили девушку за отказ выйти замуж

Невесте удалось сбежать

В Тамбове 20-летний местный житель вместе со старшим братом и отцом похитил 18-летнюю девушку из ее собственной квартиры.

Инцидент произошел днем 18 ноября. Злоумышленники ворвались в квартиру девушки, схватили ее, вынесли на улицу и без ее согласия увезли в Нижегородскую область, сообщили в региональном Следственном комитете.

Через несколько дней девушка сбежала и обратилась в полицию. Подозреваемый задержан и заключен под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье "Похищение человека группой лиц по предварительному сговору", фигуранту грозит до 12 лет лишения свободы. Его брат и отец объявлены в федеральный розыск.

Как сообщает телеканал РЕН, отец девушки после похищения ворвался с винтовкой в кафе злоумышленников и разгромил витрины.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"