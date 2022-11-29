МО: Россия продолжает наступать на донецком направлении

Противник несет большие потери
Российские войска продолжают наступательные действия на донецком направлении.
Об этом в ходе ежедневного брифинга заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На донецком направлении российские войска продолжают наступательные действия", - подчеркнули в военном ведомстве.
За сутки там уничтожено более 100 украинских военнослужащих, один танк, пять боевых бронированных машин и пять автомобилей.
Подразделения ВС России продолжают выполнять поставленные боевые задачи в ходе спецоперации на Украине, добавил Конашенков.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
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