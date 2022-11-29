Объем ввода новых ТЦ в России упал до пятилетнего минимума

34,4% международных компаний ушли с российского рынка

Директор отдела исследований рынка консалтинговой компании CORE.XP Василий Григорьев сообщил, что объем строительства новых торговых центров в России достиг минимальных значений за последние пять лет.

По словам эксперта, открытие многих объектов было перенесено на 2023-2024 годы.

Всего в стране с начала года ввели ТЦ общей площадью менее 200 тысяч квадратных метров, в Москве - менее 50 тысяч.

Как добавил Григорьев, говоря об аренде площадей, 34,4% международных компаний ушли с российского рынка, 28,1% сменили свои вывески на российские, деятельность 37,5% компаний приостановлена, передает "Интерфакс".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"