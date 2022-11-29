В НАТО решили усилить присутствие от Черного до Балтийского моря

Об этом объявил глава Госдепартамента США

Североатлантический альянс планирует усиливать свое присутствие от Черного до Балтийского моря. Об этом во вторник, 29 ноября, рассказал госсекретарь США Энтони Блинкен.

Американский политик подчеркнул, что черноморский регион имеет стратегическое значение для Альянса.

В рамках усилий по усилению своего присутствия в регионе Соединенные Штаты постоянно взаимодействуют с союзниками по НАТО, цитирует Блинкена ТАСС.

Ранее источник в Североатлантическом альянсе заявил, что глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов и председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр договорились соблюдать осторожность в Черном море "во избежание инцидентов".

Однако в российском Министерстве обороны рассказали, что эти сообщения не соответствуют действительности. Никаких контактов, тем более "систематических", с председателем Военного комитета НАТО или другими представителями Альянса не было.

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