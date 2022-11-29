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В НАТО решили усилить присутствие от Черного до Балтийского моря

14:56
  • вторник
  • 29 ноября 2022

Об этом объявил глава Госдепартамента США

Североатлантический альянс планирует усиливать свое присутствие от Черного до Балтийского моря. Об этом во вторник, 29 ноября, рассказал госсекретарь США Энтони Блинкен.
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Американский политик подчеркнул, что черноморский регион имеет стратегическое значение для Альянса.

В рамках усилий по усилению своего присутствия в регионе Соединенные Штаты постоянно взаимодействуют с союзниками по НАТО, цитирует Блинкена ТАСС.

Ранее источник в Североатлантическом альянсе заявил, что глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов и председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр договорились соблюдать осторожность в Черном море "во избежание инцидентов".

Однако в российском Министерстве обороны рассказали, что эти сообщения не соответствуют действительности. Никаких контактов, тем более "систематических", с председателем Военного комитета НАТО или другими представителями Альянса не было.

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