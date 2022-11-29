Столтенберг призвал ЕС готовиться к новой волне беженцев с Украины

Приток мигрантов уже значительно вырос

Европейские страны должны быть готовы к очередному увеличению числа беженцев, прибывающих с Украины. Об этом во вторник, 29 ноября, рассказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Политик напомнил о потоке беженцев с Украины после начала российской спецоперации и заявил, что "мы должны быть готовы к еще большему числу беженцев, пересекающих границы Европы".

Как отметил Столтенберг, "миллионы людей уже покинули Украину, многие из них пересекли границу Румынии", сообщает ТАСС.

Ранее заместитель постоянного представителя России при ООН Геннадий Кузьмин рассказал, что увеличение числа беженцев в мире зачастую связано с безответственной политикой западных государств, "почуявших вкус к насаждению своего диктата и геополитическим экспериментам с более слабыми странами".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"