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Португалия требует от ФИФА "вернуть" Роналду гол

15:04
  • вторник
  • 29 ноября 2022

Изначально мяч записали именно на форварда

Португальская федерация футбола намерена обратиться в ФИФА, передает El Chiringuito.

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По мнению Португалии, именно Криштиану Роналду стал автором первого гола в ворота сборной Уругвая в матче чемпионата мира в Катаре, который прошел в понедельник.

Португалия выиграла со счетом 2:0. На 54-й минуте Бруно Фернандеш подал с фланга, Роналду выпрыгнул и, как изначально показалось, срезал головой мяч в ворота. Изначально гол записали именно на него. Но в итоге все же переписали на Фернандеша после просмотра повторов. По мнению инспектора матча, Роналду не коснулся мяча.

Ранее Роналду отправил мяч с пенальти в ворота Ганы и стал первым в истории футболистом, забившим на пяти чемпионатах мира.

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