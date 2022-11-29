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Берлин признал отсутствие альтернативы поставкам газа из России

15:09
  • вторник
  • 29 ноября 2022

Пока удалось восполнить лишь 3% необходимых объемов

Настоящих альтернатив поставкам газа из России нет. Правительству Германии, несмотря на хвастливые заявления, удалось восполнить лишь незначительную часть от необходимых объемов, заявил глава комитета германского бундестага по энергетике Клаус Эрнст.

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"Федеральное правительство празднует сделку по СПГ с Катаром и хвастается большими цифрами. В действительности, эти два миллиона тонн СПГ соответствуют трем процентам потребления газа в Германии. Реальных альтернатив российскому газу до сих пор нет!" - написал представитель партии "Левые" в соцсети.

Ранее сообщалось, что катарская нефтегазовая госкомпания QatarEnergy подписала соглашение с американской компанией ConocoPhillips о поставках сжиженного природного газа в Германию в объеме около 2 миллионов тонн в год. Соглашение будет действовать с 2026 года в течение 15 лет, передает РИА Новости.

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