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Родственников мобилизованных москвичей приглашают на предновогодние мероприятия

15:23
  • вторник
  • 29 ноября 2022

Они пройдут с 1 по 16 декабря

Заместитель директора Центра поддержки семей мобилизованных Ольга Лотванова пригласила семьи мобилизованных москвичей на предновогодние мероприятия. По ее словам, предновогодние встречи помогут почувствовать атмосферу теплого и доброго праздника.

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"Дети вместе с мамами смастерят елочные игрушки и открытки, отправят письмо Деду Морозу, примут участие в квестах, играх и фотосессиях. Мероприятия пройдут с 1 по 16 декабря. Надеемся, что приятные сюрпризы порадуют гостей и подарят им частичку нашего тепла и внимания", - сказала Лотванова.

Можно будет сделать подарки близким (браслет из бусин на ленте, елочную игрушку), нарисовать новогоднюю открытку, принять участие в квесте, посоревноваться в фестивале настольных игр. Кроме того, для гостей будет работать фотозона и почта Деда Мороза.

Мероприятия пройдут в Центре поддержки семей мобилизованных по адресу: улица Сергия Радонежского, дом 1, строение 1. Ознакомиться с программой можно по ссылке.

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