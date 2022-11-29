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Доходы российского бюджета выросли на 10%

15:37
  • вторник
  • 29 ноября 2022

Санкции не повлияли на макроэкономическую стабильность

Несмотря на внешние вызовы, основные показатели российского бюджета остаются сбалансированными. Об этом во вторник, 29 ноября, рассказал глава российского кабмина Михаил Мишустин.
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Комментируя ход исполнения федерального бюджета за первые девять месяцев 2022 года, премьер-министр отметил, что санкции не нарушили устойчивость финансовой системы России и не повлияли на макроэкономическую стабильность.

Доходы бюджета за январь – сентябрь выросли на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и приблизились к 20 трлн рублей. Расходы также увеличились – на 5,5%, примерно до 19,5 трлн рублей, в том числе за счет роста выплат в рамках социальных обязательств государства перед гражданами. При этом предоставление материальной помощи, услуг и различных льгот стало еще более адресным.

Объем государственного внешнего долга за отчетный период был сокращен более чем на четверть, что снижает зависимость от иностранного капитала, обеспечивает сбалансированность бюджетной системы, цитирует Мишустина пресс-служба правительства России.

Ранее Михаил Мишустин отмечал, что пессимисты, предсказывавшие российской экономике двузначный спад в 2022 году, ошиблись: уже стало очевидным, что снижение ВВП составит около 3%. Другие макроэкономические показатели также говорят о стабильности экономики России, несмотря на западные санкции.

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