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Песков оценил вероятность возвращения смертной казни в России

15:35
  • вторник
  • 29 ноября 2022

Ранее вопрос затронул председатель КС

Возможность возвращения смертной казни в Кремле не обсуждался. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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"У нас не было обсуждений этого вопроса", - ответил представитель Кремля на вопрос журналистов.

Пескова просили прокомментировать прозвучавшее ранее на Х Всероссийском съезде судей высказывание председателя Конституционного суда. Валерий Зорькин заявил, что возвращение смертной казни в России возможно только через изменение Конституции, однако условий для этого в настоящее время нет. Сейчас в стране действует мораторий на смертную казнь, передает ТАСС.

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