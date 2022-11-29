Кабмин выделит около 2 млрд рублей на строительство дорог

Это позволит улучшить транспортную связанность России

Федеральное правительство направит около 2 млрд рублей 10 российским субъектам на развитие автодорожной сети. Об этом во вторник, 29 ноября, рассказал глава российского кабмина Михаил Мишустин.

Премьер-министр подчеркнул, что строительство дорог создает прочную основу для роста экономики и успешного решения задач в социальной сфере.

Выделяемые средства пойдут на продолжение строительства и реконструкции автомобильных трасс, а также восстановление дорожной инфраструктуры, поврежденной в 2022 году в результате стихийных бедствий.

Это позволит улучшить транспортную связанность нашей страны, ускорит доставку товаров и материалов и даст людям возможность комфортно и безопасно передвигаться по автомобильным дорогам, сообщает пресс-служба кабмина.

Ранее Михаил Мишустин рассказал, что инвестиции в российские железные дороги на ближайшие три года превысят 3 триллиона рублей. Премьер также отметил, что в условиях санкций нужно помочь бизнесу и создать новые транспортные коридоры.

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