Число открытых для россиян стран выросло в четыре раза с весны

Мультивизы сейчас практически не ставят
Вице-президент Российского союза туриндустрии Александр Осауленко сообщил в ходе пресс-конференции, что с весны этого года количество открытых для российских туристов стран увеличилось более чем в четыре раза.
"Россияне по-прежнему могут путешествовать по всему миру. Еще в марте-мае у нас было всего семь стран, куда мы могли выехать, сегодня их более 30. И мы видим, что география расширяется", - отметил Осауленко (цитата по ТАСС).
Он добавил, что речь идет в том числе о Кубе и Таиланде, по-прежнему пользуются спросом Турция и ОАЭ.
"Мультивизы сейчас практически не ставят. Более чем на 95% визы разовые только на поездку и только во временных ограничениях", - также указал спикер.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"