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Число открытых для россиян стран выросло в четыре раза с весны

15:48
  • вторник
  • 29 ноября 2022

Мультивизы сейчас практически не ставят

Вице-президент Российского союза туриндустрии Александр Осауленко сообщил в ходе пресс-конференции, что с весны этого года количество открытых для российских туристов стран увеличилось более чем в четыре раза.

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"Россияне по-прежнему могут путешествовать по всему миру. Еще в марте-мае у нас было всего семь стран, куда мы могли выехать, сегодня их более 30. И мы видим, что география расширяется", - отметил Осауленко (цитата по ТАСС).

Он добавил, что речь идет в том числе о Кубе и Таиланде, по-прежнему пользуются спросом Турция и ОАЭ.

"Мультивизы сейчас практически не ставят. Более чем на 95% визы разовые только на поездку и только во временных ограничениях", - также указал спикер.

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