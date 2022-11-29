Собянин осмотрел заселяемую по программе реновации новостройку в Таганском районе

До 2032 года здесь предстоит переселить 16 домов

Более 100 тысяч москвичей до конца года переедут в новостройки, возведенные по программе реновации. Об этом рассказал мэр Сергей Собянин во время осмотра жилого комплекса из трех 15-этажных домов в Таганском районе столицы. Первые жители уже въехали в просторные квартиры с улучшенной отделкой - она выполнена по новым московским стандартам. В домах предусмотрена безбарьерная среда для маломобильных граждан и родителей с колясками, а также подземный гараж на 136 машиномест. Во дворе оборудованы детские и спортивные площадки.

Три современные 15-этажки построены по индивидуальному проекту и гармонично вписываются в окружающую застройку Таганского района. В этих домах всего 378 просторных квартир. А это почти 22 тысячи квадратных метров нового жилья. И многие квартиры уже заселены.

Нина Анатольевна выкрасила стены в яркий цвет. В новой квартире - простор для дизайнерских идей. А многие предпочли оставить отделку от застройщика. Она - улучшенная в соответствии с требованиями Московского стандарта реновации. Светлые стены, на полу - ламинат, новая сантехника. Снизить затраты на коммунальные платежи позволит автоматизированная система контроля потребления энергоресурсов. Такая установлена в каждой квартире. Еще есть датчики пожарной сигнализации. Новоселов радует и большая площадь квартир.

"Там мы жили - квартира была проходная. Санузел совместный. Кухня 5,5 метров. А здесь - отдельная квартира. Все отдельное", - говорит жительница.

Для дополнительного комфорта - подземный паркинг на 136 машиномест. А вся среда в новостройках безбарьерная. На первых этажах разместятся магазины и офисы. Во дворе - современные детские и спортивные площадки. Активное заселение этих домов началось еще в конце сентября. Сюда переезжают 265 семей из старых хрущевок на Нижегородской и 2-ой Дубровской улицах. Там сейчас тоже активно строится новое жилье.

"Я надеюсь, что Новый год вы отпразднуете уже в новой квартире. С новосельем вас! Много всяких слухов сейчас ходит, что вот сейчас сложная ситуация, поэтому программа реновации остановится. Ничего подобного! Как видите, мы работаем, сдаем дома. Строго по графику. Так что в этом году, наверное, первые сто тысяч москвичей переедут в дома. То есть это такая символическая история - нам всего нужно переселить около миллиона. Почти каждый 10-ый москвич", - отметил Собянин.

Таганский район - один из самых сложных участков реновации. Найти свободную площадку для нового дома в центре не так-то просто. И тем не менее жильцы из пяти ветхих домов уже активно переселяются в новое комфортное жилье.

"Мы приняли и федеральный, и городской закон, где четко все стандарты определили. А во-вторых, я уже не первый год в Москве работаю и никогда никого не обманывал, и то, что мы обещаем, то мы и делаем", - рассказал глава города.

Программа реновации в Таганском районе реализуется в три этапа. До 2032 года здесь предстоит переселить 16 домов. Новое жилье получат больше двух тысяч москвичей.

Елена Сахно, Сергей Смирнов, Дмитрий Панов, "ТВ Центр"

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