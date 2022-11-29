Полезные привычки: как идет реализация проекта "Спорт - норма жизни"

Юные хоккеисты из Донецка готовятся к соревнованиям на калужской ледовой арене

Юные хоккеисты из Донецкой народной республики получили возможность тренироваться на современной площадке. Их пригласили на сборы в Калугу - на один из лучших городских крытых катков. В этом регионе сейчас идет реализация федерального проекта "Спорт - норма жизни", в рамках которого Минспорта проводит конкурсы среди регионов по развитию массового спорта и здорового образа жизни. Победителей в начале декабря пригласят в Москву для участия в форуме министерства.

Юные хоккеисты из Донецка готовятся к соревнованиям на калужской ледовой арене. И профессиональный каток - не все, чем может похвастаться Центральный дворец спорта Калуги: ребята из Донецка в нем живут - здесь есть специальный кампус. Это полноценная тренировочная база: с бассейнами, тренажерными залами и столовой. Занимаются здесь как профессиональные спортсмены, так и местные жители. Спорт в Калуге - норма жизни. Около 130 тысяч жителей города регулярно занимаются физической культурой, и муниципалитет помогает каждому, кто хочет приобрести полезные привычки.

"Одна из последних практик - "Спорт в моем дворе". Такое нововведение, которое мы стали практиковать последние несколько лет. Это мероприятие, которое мы проводим в микрорайонах города. Практика получила огромный положительный отклик от населения - в ряде микрорайонов люди сами уже на себе замыкают эту работу. Огромный блок выполняет волонтерская работа - это ребята-волонтеры тоже на себя берут ряд организационных моментов, - отметил Игорь Матвиенко, начальник управления физической культуры, спорта и молодежной политики Калуги.

Одних только тренажерных комплексов во дворах - больше 120. В Калуге спорт не только массовый, но и разнообразный. По северной ходьбе даже проводят соревнования.

Калуга участвует в конкурсе федерального проекта "Спорт - норма жизни" среди муниципалитетов. Победители получат дипломы Министерства спорта. Но даже само участие - огромный вклад в развитие физкультуры в России.

Александра Панина, "ТВ Центр"

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