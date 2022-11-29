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Запрет на использование дронов ввели в Пермском крае

16:15
  • вторник
  • 29 ноября 2022

Решение вступает в силу с 1 декабря

Использование беспилотников на территории Пермского края запрещено. Указ, утвержденный оперштабом по обеспечению базовой готовности, начинает действовать с 1 декабря.

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"Утвержден протокол, согласно которому с 1 декабря 2022 года на территории региона запрещается использование беспилотных воздушных судов (летательных аппаратов, дронов)", - говорится в сообщении краевого министерства территориальной безопасности.

В ведомстве пояснили, что решение принято для обеспечения безопасности инфраструктуры, промышленных и стратегических объектов. При этом запрет не распространяется на органы власти, а также организации, эксплуатирующие объекты водоснабжения и топливно-энергетического комплекса. Остальным выдача разрешений на полеты над территориями населенных пунктов и использование воздушного пространства приостановлена, передает РИА Новости.

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