Эрдоган поставил Турцию в центр нового миропорядка

Страна нацелена на максимальное повышение доходов и рост турпотока

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна должна находиться в центре нового миропорядка.

"Наша страна должна находиться в центре нового миропорядка, использовать все возможности меняющейся глобальной политической и экономической архитектуры", - цитирует главу государства РИА Новости.

Как добавил Эрдоган, Турция нацелена на максимальное повышение доходов и рост турпотока, не меняет задач в сфере туризма.

По словам президента, по итогам 2021 года Турция находилась на четвертом месте в мире по числу туристов, а по объемам доходов от туризма - на восьмой позиции.

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