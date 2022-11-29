Эрдоган поставил Турцию в центр нового миропорядка

Страна нацелена на максимальное повышение доходов и рост турпотока
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна должна находиться в центре нового миропорядка.
"Наша страна должна находиться в центре нового миропорядка, использовать все возможности меняющейся глобальной политической и экономической архитектуры", - цитирует главу государства РИА Новости.
Как добавил Эрдоган, Турция нацелена на максимальное повышение доходов и рост турпотока, не меняет задач в сфере туризма.
По словам президента, по итогам 2021 года Турция находилась на четвертом месте в мире по числу туристов, а по объемам доходов от туризма - на восьмой позиции.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"