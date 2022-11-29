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Минюст расширил список нежелательных иностранных НПО

16:43
  • вторник
  • 29 ноября 2022

В перечень внесена, в частности, французская Open Press

Минюст расширил список иностранных неправительственных организаций, деятельность которых нежелательна в России. В перечень попали, в частности, американский Центр имени Вудро Вильсона и зарегистрированная во Франции Open Press.

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"Минюстом России в перечень… включены следующие иностранные неправительственные организации: Международный научный центр имени Вудро Вильсона (Woodrow Wilson International Center for Scholars), США; "Свободная пресса" (Open Press), Французская Республика", - говорится в сообщении ведомства.

В Минюсте подчеркнули, что указанные организации включены в список в соответствии с федеральным законом "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека" и на основании решений первого заместителя генпрокурора России. Перечень пополнили также украинские "Благотворительный фонд "Возрождение" Владимира Мунтяна" и "Религиозная организация "Всеукраинский духовный центр "Возрождение".

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