Маск рассказал об угрозах Apple

Производитель iPhone почти полностью прекратил рекламировать свою продукцию в Twitter

Американский предприниматель Илон Маск, ранее купивший Twitter Inc. за 44 миллиарда долларов, раскритиковал Apple.

По его словам, производитель iPhone почти полностью прекратил рекламировать свою продукцию в Twitter.

"Apple также пригрозила удалить Twitter из App Store, но не говорит нам, почему", - добавил бизнесмен.

Как уточняет The Wall Street Journal, многие рекламодатели стали уходить с площадки после того, как ее приобрел Маск.

Ранее СМИ писали, что Маск уже уволил не менее десяти сотрудников, которые критиковали его в переписке в Slack. Работники соцсети сравнивают бизнесмена со злодеем Волан-де-Мортом из саги о Гарри Поттере - то есть с "Тем, Кого Нельзя Называть".

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