Маск повысил тарифы на связь для украинцев

Вырастет и стоимость комплекта оборудования

Украинские пользователи спутниковой связи Starlink получили известие о повышении тарифов. Цены повысятся с 29 декабря, вырастет также стоимость комплектов оборудования.

"Starlink Илона Маска повышает тарифы для украинцев", - сообщил в Telegram украинский телеканал "Прямой".

Starlink - спутниковая сеть, предоставляющая широкополосный доступ в интернет в любой точке планеты. На Украине с началом специальной военной операции использование абонентских спутниковых терминалов было разрешено всем категориям пользователей, передает РИА Новости.

По данным украинских СМИ, украинские пользователи Starlink получили письма от провайдера, уведомляющие о повышении тарифа с 60 до 75 долларов в месяц с 29 декабря. Подорожают также терминал и антенна, необходимые для доступа в сеть - с 500 до 700 долларов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"