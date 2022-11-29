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ВСУ обстреляли исправительную колонию в Горловке

17:38
  • вторник
  • 29 ноября 2022

Повреждено несколько зданий

Артиллерия ВСУ в очередной раз избрала целью для обстрела исправительную колонию в Горловке Донецкой Народной Республики. Мичуринскую колонию обстреливают шестой раз, к счастью, обошлось без жертв, сообщил мэр города Иван Приходько.

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"В результате обстрела Никитовского района Горловки... повреждения получил ряд зданий Мичуринской исправительной колонии. Без жертв и пострадавших", - написал Приходько в Telegram.

С 22 сентября Мичуринскую колонию обстреливали шесть раз. Власти ДНР считают, что таким образом ВСУ пытаются убрать свидетелей – пленных украинских боевиков, которые начали давать показания не в пользу Киева. До этого ВСУ обстреливали СИЗО в Еленовке. Во время первого обстрела погибли 50 украинских военнопленных, еще 73 человека были госпитализированы с тяжелыми ранениями.

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