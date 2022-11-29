Европе предсказали "небывалый кризис" без российского топлива

ЕС закупает в России около половины объемов дизеля

Европу ожидает небывалый кризис, который разразится из-за санкций против российского топлива. Россия по-прежнему остается крупнейшим поставщиком дизеля в страны ЕС, пишет Bloomberg.

Агентство приводит данные аналитиков, согласно которым около половины закупленного в ноябре ЕС и Великобританией топлива было импортировано из России по морю.

"С 1 по 24 ноября доля России составила 45% от общего объема поставок", — пишет издание.

В Евросоюзе решили прекратить морской импорт дизельного топлива и нефтепродуктов из России с 5 февраля. Эксперты подчеркивают, что Европа должна как можно скорее найти альтернативные источники импорта дизеля. В противном случае ЕС рискует оказаться в самом центре небывалого кризиса.

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