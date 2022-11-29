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Metallica анонсировала новый альбом

18:38
  • вторник
  • 29 ноября 2022

На пластинке будет 12 треков

Американская рок-группа Metallica сообщила, что ее новый альбом выйдет 14 апреля 2023 года, затем коллектив отправится в турне, передает Variety.

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Пластинка получила название 72 Seasons. На ней будет 12 треков общей продолжительностью свыше 77 минут.

"72 seasons - это первые 18 лет нашей жизни. Большая часть нашего взрослого опыта - это воспроизведение или реакция на детские переживания. Узники детства или освобождение от тех уз, которые мы носим", - сказал вокалист Джеймс Хетфилд.

Metallica была основана в 1981 году. За это время группа выпустила 10 студийных альбомов.

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