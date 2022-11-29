МИД объяснил перенос консультаций по ДСНВ "токсичностью" Вашингтона

США развязали против России тотальную гибридную войну

Решение о переносе на более поздний срок консультаций с США по Договору о стратегических наступательных вооружениях принято на политическом уровне. Принята во внимание крайне негативная ситуация, сложившаяся в российско-американских отношениях, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"На всех направлениях отмечаем высочайший уровень токсичности и враждебности со стороны Вашингтона. В рамках развязанной против нас тотальной гибридной войны практически каждый шаг США применительно к России подчинен патологическому стремлению навредить нашей стране везде, где только возможно", - написала Захарова в Telegram.

По словам дипломата, что касается собственно ДСНВ, то здесь наблюдаются постоянные попытки США "подправить" установленный им баланс и изменить его в свою пользу. Так, Вашингтон нелегитимно вывел из засчета по Договору значительную часть своих вооружений - американцы объявили их переоборудованными или переименовали так, чтобы они перестали подпадать под договор.

Кроме того, как стало ясно из выступлений американских официальных лиц, делегация США намеревалась на консультациях в Каире, которые планировалось провести 29 ноября - 6 декабря, продавить возобновление американских инспекций – при том, что инспекции с российской стороны под различными предлогами блокируются.

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