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Путин встретился с председателем Верховного суда

19:15
  • вторник
  • 29 ноября 2022

Ранее глава государства принял участие в работе X Всероссийского съезда судей

Во вторник президент России Владимир Путин встретился с председателем Верховного суда Вячеславом Лебедевым, сообщила пресс-служба Кремля.
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Ранее в этот день глава государства принял участие в работе X Всероссийского съезда судей.

"Вячеслав Михайлович, мы говорили сейчас на съезде о том, какое большое, огромное количество дел рассматривается судами. Но кроме этого с конца 2016 года по сегодняшний день свыше 300 постановлений пленумов Верховного суда было издано и внесено 49, по-моему, законопроектов, из которых 41 закон принят. Работа очень большая и качественная", - отметил Путин.

Лебедев же, в свою очередь, сообщил, что в судебную систему были внедрены электронные технологии. Речь идет в том числе о массовых обращениях в суд путем подачи электронных процессуальных документов, заседаниях в дистанционном порядке.

"Мы сейчас работаем и в законотворческой деятельности: внесены законопроекты относительно упрощения судебных процедур", - также рассказал председатель Верховного суда.

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