"Укрэнерго" заявила о повреждении всех крупных ТЭС и ГЭС страны

Дефицит электроэнергии на Украине составил 30%

Ракетными ударами ВС России, которые не прекращаются с 10 октября, повреждены все крупные тепло- и гидроэлектростанции на Украине. Об этом заявил глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

"В течение семи ракетных атак с 10 октября были повреждены все крупные тепло- и гидроэлектростанции на Украине. Я не могу вдаваться в детали относительно последствий каждого конкретного удара", — приводит заявление Кудрицкого РИА Новости.

Ограничения на потребление электричества введены на всей территории Украины. По данным на 29 ноября, дефицит электроэнергии в стране составил 30%.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"