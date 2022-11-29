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"Укрэнерго" заявила о повреждении всех крупных ТЭС и ГЭС страны

19:26
  • вторник
  • 29 ноября 2022

Дефицит электроэнергии на Украине составил 30%

Ракетными ударами ВС России, которые не прекращаются с 10 октября, повреждены все крупные тепло- и гидроэлектростанции на Украине. Об этом заявил глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

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"В течение семи ракетных атак с 10 октября были повреждены все крупные тепло- и гидроэлектростанции на Украине. Я не могу вдаваться в детали относительно последствий каждого конкретного удара", — приводит заявление Кудрицкого РИА Новости.

Ограничения на потребление электричества введены на всей территории Украины. По данным на 29 ноября, дефицит электроэнергии в стране составил 30%.

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