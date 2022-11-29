Кольцо вокруг Артемовска смыкается все сильнее

В Харьковской области ВСУ безуспешно пытались атаковать российские войска возле населенного пункта Ивановка

В Российском оборонном ведомстве рассказали об успешном развитии наступательных действий наших войск на донецком направлении. За сутки там уничтожены свыше 100 нацистов, танк, 10 боевых бронемашин и автомобилей, а также американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы. В небе над Донбассом системы ПВО сбили 9 украинских беспилотников. А в Херсонской области в окрестностях Каховской ГЭС перехвачены несколько снарядов украинской РСЗО "Ураган".

Расчищая путь пехоте и мотострелковым подразделениям при наступлении, активно работают самоходные артиллерийские установки 2С3 "Акация". Разведчики с беспилотников смотрят, как лег первый так называемый пристрелочный снаряд. При необходимости дают корректировку, и по цели наносится основной удар. Противник несет потери: есть убитые и раненые. Те, кто способен двигаться, спешно отступают.

По более габаритным целям, когда главное - накрыть огнем участок местности, работают расчеты РСЗО "Ураган". На этот раз воздушная разведка сообщила координаты колонны автомобилей ВСУ, которые подвозят к линии соприкосновения боеприпасы, топливо и еду. Снаряды выпущены. Чтобы противник не успел засечь огневые позиции, военные машины покидают передовую.

В Харьковской области ВСУ безуспешно пытались атаковать российские войска возле населенного пункта Ивановка. В Луганской народной республике - возле Червонопоповки. Все атаки отбиты артиллерией и авиацией. При этом, по имеющейся информации, успешно развивается наступление наших войск северо-западнее Горловки. За минувшие два дня освобождены населенные пункты Озаряновка, Зеленополье, Курдюмовка, Андреевка. Таким образом, открылась дорога на Часов Яр и к западным окраинам Артемовска. Кольцо вокруг этого города смыкается все сильнее.

Игорь Конашенков, представитель Минобороны России: "Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение десяти пунктам управления противника в районах населенных пунктов Петропавловка, Берестовое Харьковской области, Доброполье, Терны, Торское, Верхнекаменское, Андреевка, Водяное, Новоселка Донецкой народной республики, Никольское Херсонской области, а также 62-м артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 148 районах".

При ведении боевых действий связь между подразделениями - это чуть ли самое главное. Оператор устанавливает на квадрокоптер штатную радиостанцию "Азарт". Она станет ретранслятором, через который будут связываться боевые подразделения. В небе устройство увеличивает дальность работы радиостанций на земле в два раза. Также с его помощью можно пересылать точные координаты целей по зашифрованным скоростным каналам.

Эта видеоконференция отличается от будничных военных переговоров. Связисты Минобороны организовали телемост между военнослужащими Северного флота, которые сейчас находятся в зоне СВО, и их семьями в Мурманской области. Это - редкая возможность отвлечься от выполнения боевых задач, пообщаться с женами и увидеть детей. Родные военных даже подготовили небольшую концертную программу. Командование пообещало такие видеоконференции сделать регулярными.

Дмитрий Гусев, Егор Киселев, "ТВ Центр"

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