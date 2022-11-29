НАТО отказалась принимать Украину

А дальнейшая поддержка со стороны альянса будет иметь ограничения

Не самые приятные новости для Киева пришли сегодня из Бухареста с саммита НАТО на уровне министров иностранных дел. Для начала Венгрия заблокировала участие представителя Украины, а затем генсек еще раз заявил, что о членстве в альянсе этой стране пока можно только мечтать. При этом дальнейшая поддержка со стороны НАТО будет иметь ограничения. Так, некоторые виды летального оружия, которые запрашивает киевский режим, он не получит.

Эта встреча министров иностранных дел стран НАТО в Бухаресте могла бы стать такой же рядовой и предсказуемой, как и десятки других. Если бы не ряд обстоятельств. Именно в румынской столице в 2008 году лидеры государств-членов альянса, несмотря на возражения Москвы, заявили, что для Тбилиси и Киева двери блока открыты. 14 лет спустя перед носом у Украины все та же морковка. Ей говорят, что она по-прежнему имеет право на членство в НАТО. Вот только брать на себя обязанность по приему воюющей страны в альянс никто не готов. А благодаря Венгрии Украину даже обсуждают без присутствия ее представителей. Это традиционно вызывает в Киеве истерику.

Против участия в подобных саммитах Финляндии и Швеции ни ранее, ни сейчас никто не возражал. Хотя, скандинавы пока еще в статусе стран-кандидатов в члены альянса. Венгры, видимо, посчитали, что украинцам не привыкать ловить старших товарищей у дверей в уборную, как в свое время добивалась аудиенции Дональда Трампа Юлия Тимошенко. Украине остается радоваться, что в Бухаресте ее представителя хотя бы накормили. Ужином и обещаниями.

"В случае победы России миру придется заплатить высокую цену, поскольку это даст “зеленый свет” на применение грубой силы авторитарным лидерам в разных странах. Это сделает наш мир еще более опасным, а всех нас - еще более уязвимыми. НАТО будет продолжать защищать Украину столько, сколько потребуется. Мы не отступим. Единственный способ получить правильные условия для начала переговоров - это продвижение Украины на поле боя", - сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Однако делегация из Киева, по сути, ничего не пропустила. Приказ воевать до последнего украинца никто не отменил. Из нового: придется основательно затянуть пояса. Европейские члены альянса, несмотря на окрики из Вашингтона, сократят помощь из-за экономического истощения. Республиканцы требуют финансового аудита. Илон Маск повысил на 15 долларов ежемесячную плату за интернет для украинцев, а стоимость базовой спутниковой станции Starlink - на 200. Без этих средств связи ВСУ как без рук.

Семь далеко не самых богатых европейских государств - прибалтийских и скандинавских - обязались поддержать Украину в подготовке к зиме и восстановлении ее энергетической инфраструктуры. Как выяснилось, в основном - антироссийскими санкциями. Граждане более зажиточных стран ЕС в экономике, видимо, понимают чуть больше. В немецкой земле Северный Рейн-Вестфалия из-за энергокризиса уже объявлено чрезвычайное положение. В Германии один митинг сменяет другой. Лозунги неизменны. Саксонский город Хемниц выступил против роста цен на энергоносители и поставок вооружений Киеву.

Газ немцам пока обещают только катарский. Контракт вместо победы на футбольном поле везут с чемпионата мира. Правда, только с 2026 года и на 2 миллиона тонн СПГ. Это всего 3% от ежегодного потребления ФРГ. Немецких чиновников не смущают ни эти цифры, ни якобы нарушения прав человека в мусульманской стране. Газ не пахнет. Хотя, например, за некоторые вещи, которые в Германии пропагандируют и поощряют, по катарским законам можно схлопотать тюремный срок.

Оригинально поступила первая леди Украины. Пока страна готовится к полному блэкауту, она отправилась наряжать елку в Лондон. Новогодними огоньками любовалась в компании супруги нового британского премьера. Изображать радость у нее получается гораздо лучше, чем сочувствие своим согражданам. Хотя муж-актер явно дал ей пару уроков сценического мастерства. Вот Елена Зеленская в лучших традициях уволенной за вранье омбудсмена Денисовой пытается выдавить слезу. Рассказывает рассчитанные на британские таблоиды шокирующие истории: "Российским солдатам с самого верху было приказано использовать изнасилования, кастрацию и сексуальное насилие над детьми в качестве оружия войны и запугивания населения. Жены российских военнослужащих поощряют это, они говорят: “Давай, изнасилуй этих украинских женщин, просто не делись этим со мной, просто не говори мне".

А вот Папа Римский свои липовые обвинения теперь пытается списать на трудности перевода. Накануне понтифик оскорбил сразу два российских народа - бурятов и чеченцев, заявив об их особой жестокости на Украине. После разразившегося дипломатического скандала в Ватикане переобулись, мол слова выдернули из контекста: "Никак не хотели обидеть народы России. Святой престол очень ценит добрые отношения с Россией и надеется на продолжение курса на их развитие. Будем выяснять, перепроверять переводы".

Однако дотошные журналисты добыли расшифровку интервью на испанском, перевели, и оказалось, что чеченцы и буряты, по словам понтифика, действительно названы особенно жестокими.

А вот известный французский модный дом заставляют покаяться за излишнюю любовь к России. Рекламная кампания рождественской коллекции взбесила украинцев. У них внезапно обнаружилась аллергия на снег и березы. Но вот американцам те же пользователи соцсетей претензии предъявить пока не решаются. Хотя березки использованы в рождественском украшении Белого Дома. Которым похвасталась Джилл Байден.

Еще один известный модный дом мировое сообщество принудило к извинениям за фантазии, которые сочли больными. Дизайнеров обвинили в педофилии и пропаганде сексуальных извращений за рекламную кампанию с детьми, которые держали плюшевых медведей в бандаже. Теперь от этого бренда отрекаются голливудские звезды первой величины. При этом никого не смущает, что фактически лицами администрации Байдена, представляющими ее на официальных мероприятиях, являются вот такие персонажи. Это - небинарный трансвестит Сэм Бринтон. Сотрудник министерства энергетики США. Чиновника поймали на краже в аэропорту женского чемодана от известного дизайнера стоимостью почти 2,5 тысячи долларов.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр"

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