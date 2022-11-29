ЦБ не планирует выкупать заблокированные активы

Введены послабления для признания убытков банков по заблокированным активам
Центробанк сообщил, что участники рынка пытаются решить проблему заблокированных из-за санкционных ограничений активов.
С начала марта в международных расчетно-клиринговых системах Euroclear и Clearstream на счетах Национального расчетного депозитария заблокированы ценные бумаги и денежные средства в различных валютах.
"Банк России взаимодействует с финансовыми организациями по этим вопросам для адекватного регулирования рисков. Введены послабления для признания убытков банков по заблокированным активам", - приводит сообщение ЦБ "Интерфакс".
Выкуп заблокированных активов не рассматривается, уточнил регулятор.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"