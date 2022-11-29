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ЦБ не планирует выкупать заблокированные активы

20:03
  • вторник
  • 29 ноября 2022

Введены послабления для признания убытков банков по заблокированным активам

Центробанк сообщил, что участники рынка пытаются решить проблему заблокированных из-за санкционных ограничений активов.

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С начала марта в международных расчетно-клиринговых системах Euroclear и Clearstream на счетах Национального расчетного депозитария заблокированы ценные бумаги и денежные средства в различных валютах.

"Банк России взаимодействует с финансовыми организациями по этим вопросам для адекватного регулирования рисков. Введены послабления для признания убытков банков по заблокированным активам", - приводит сообщение ЦБ "Интерфакс".

Выкуп заблокированных активов не рассматривается, уточнил регулятор.

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