ЦБ не планирует выкупать заблокированные активы

Введены послабления для признания убытков банков по заблокированным активам

Центробанк сообщил, что участники рынка пытаются решить проблему заблокированных из-за санкционных ограничений активов.

С начала марта в международных расчетно-клиринговых системах Euroclear и Clearstream на счетах Национального расчетного депозитария заблокированы ценные бумаги и денежные средства в различных валютах.

"Банк России взаимодействует с финансовыми организациями по этим вопросам для адекватного регулирования рисков. Введены послабления для признания убытков банков по заблокированным активам", - приводит сообщение ЦБ "Интерфакс".

Выкуп заблокированных активов не рассматривается, уточнил регулятор.

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