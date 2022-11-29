Столтенберг нашел путь к миру на Украине

НАТО обсуждает поставки Киеву комплексов Patriot

Возможные поставки Украине зенитно-ракетных комплексов Patriot обсуждают в НАТО. С таким заявлением выступил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг по итогам первого дня заседаний глав МИД стран-членов организации.

"Наши дискуссии касаются как предоставления новых систем, как, например, Patriot, и сейчас об этом идет дискуссия. Но это касается и того, чтобы гарантировать, что те системы, которые уже поставлены, эффективны и функционируют", - приводит слова Столтенберга ТАСС.

Генсек альянса также указал "единственный путь к миру на Украине". По словам Столтенберга, в НАТО уверены, что этого можно достичь постоянными поставками оружия Киеву.

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