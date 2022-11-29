Медведев заявил, что НАТО не нужна миру

Организация должна "покаяться перед человечеством"

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев написал в Telegram, что "наглые натовские выскочки всегда легко забывают о совершенных их организацией государственных переворотах в суверенных странах по всему миру".

"Ведь начиная с момента своего образования НАТО многократно доказывало свою сугубо закрытую корпоративную сущность, действуя в интересах кучки англосаксонских стран и их прихвостней", - добавил он.

По словам Медведева, в странах НАТО проживает не более 12% населения планеты.

"Цивилизованному миру эта организация не нужна. Она должна покаяться перед человечеством и быть распущена как преступное образование. Но даже Pontifex Maximus не сможет отпустить им грехи", - указал зампред Совбеза.

Он добавил, что если НАТО поставит Киеву комплексы ПВО Patriot вместе с натовским персоналом, то они сразу станут законной целью Вооружённых сил России.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"