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Медведев заявил, что НАТО не нужна миру

20:32
  • вторник
  • 29 ноября 2022

Организация должна "покаяться перед человечеством"

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев написал в Telegram, что "наглые натовские выскочки всегда легко забывают о совершенных их организацией государственных переворотах в суверенных странах по всему миру".

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"Ведь начиная с момента своего образования НАТО многократно доказывало свою сугубо закрытую корпоративную сущность, действуя в интересах кучки англосаксонских стран и их прихвостней", - добавил он.

По словам Медведева, в странах НАТО проживает не более 12% населения планеты.

"Цивилизованному миру эта организация не нужна. Она должна покаяться перед человечеством и быть распущена как преступное образование. Но даже Pontifex Maximus не сможет отпустить им грехи", - указал зампред Совбеза.

Он добавил, что если НАТО поставит Киеву комплексы ПВО Patriot вместе с натовским персоналом, то они сразу станут законной целью Вооружённых сил России.

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