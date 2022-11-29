Пентагон отказался поставлять Киеву истребители

Вопрос не включен в список приоритетов

Вопрос поставок истребителей Украине пока не включен в список приоритетов американской администрации, заявили в Пентагоне. В военном ведомстве США отметили, что самолеты надо обслуживать, а пилотов обучать.

"Что касается истребителей, то, когда мы рассматриваем их как зону для будущих инвестиций в украинские вооруженные силы, то думаем об их обслуживании и обучении, которые потребуются… Так что это не является немедленным приоритетом для нас при рассмотрении потребностей вооруженных сил Украины", - отметили представители Пентагона на брифинге для журналистов.

Москва ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что любые военные грузы, отправленные на Украину, станут законной целью для российских вооруженных сил, передает РИА Новости.

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