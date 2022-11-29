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Раскрыт введенный в действие с началом СВО план НАТО

21:10
  • вторник
  • 29 ноября 2022

Альянс наращивал силы в Черноморском регионе до начала спецоперации

Страны НАТО направили значительный воинский контингент в Черноморский регион еще до начала специальной военной операции России на Украине. А с началом СВО был активирован план альянса, включающий расширение полномочий главнокомандующего объединенными силами в Европе, сообщил Йенс Столтенберг.

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"Но теперь главнокомандующий может по собственному усмотрению перебросить туда дополнительные сухопутные, морские и иные силы, если сочтет это необходимым", — заявил генсек НАТО на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран-членов организации в Бухаресте. По словам Столтенберга, военное командование альянса может привлекать дополнительные силы на восточном фланге, передает РИА Новости.

Ранее Столтенберг заявил, что путь к миру на Украине – поддержка Западом режима Зеленского. По словам генсека НАТО, успех российской СВО станет трагедией для Украины и подвергнет весь мир опасности.

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