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Кабмин запретил вывозить из России ракеты и вертолеты

21:39
  • вторник
  • 29 ноября 2022

Запрет касается, в основном, недружественных стран

Вывоз за пределы России ракет-носителей, ракетного топлива, а также вертолетов семейства Ми запрещен. В постановлении правительства указано, что запрет будет действовать до конца 2023 года.

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В документе, опубликованном на официальном портале правовой информации, уточняется, что запрет действует в отношении вертолетов Ми-2, Ми-8, Ми-17 и Ми-26, различных узлов и агрегатов к ним. Также нельзя вывозить из России беспилотники, способные летать более получаса, грузовики повышенной проходимости с двигателем объемом не менее 10 литров и броневики повышенной проходимости массой более пяти тонн.

Также запрет вводится в отношении патронов и взрывчатых веществ, различной оптики и  микроэлектроники военного назначения, бронежилетов. Прилагается список сран, куда нельзя вывозить указанную продукцию. В нем, в частности, ЕС и Великобритания, Австралия, Канада и США, Швейцария, Япония и другие недружественные государства.

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