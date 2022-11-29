Авария нарушила движение на Савеловском направлении МЖД

Поезд столкнулся с грузовиком

ДТП нарушило движение пригородных электричек на Савеловском направлении Московской железной дороги. Составы временно не ходят до Дубны, передает "ТВ Центр".

Все случилось в восьмом часу вечера. По предварительной информации, водитель грузового автомобиля проигнорировал запрещающий сигнал светофора на железнодорожном переезде и выехал на пути, после чего в него врезался состав.

Машинист электропоезда успел применить экстренное торможение, чем смягчил удар. Однако два вагона сошли с рельсов. Также повреждены несколько опор контактной сети.

В момент аварии в поезде находились около 30 человек. Никто не пострадал. На время приостановки движения электричек запущены компенсационные автобусы.

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