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Для виновницы ДТП на улице Свободы избрали меру пресечения

22:23
  • вторник
  • 29 ноября 2022

Экспертиза установила, что в момент аварии водитель находилась под действием наркотиков

Хорошевский суд Москвы избрал меру пресечения в отношении виновницы смертельного ДТП на улице Свободы. Наталью Украинскую заключили под стражу на два месяца, передает "ТВ Центр".
Авария нарушила движение на Савеловском направлении МЖД

Все это время женщина проведёт в СИЗО. Ей грозит от 8 до 15 лет колонии.

Трагедия произошла в минувшее воскресенье. Наталья Украинская, находясь за рулём внедорожника, не справилась с управлением, выехала на тротуар и сбила женщину с двумя маленькими детьми. Мать и ее 4-летний сын погибли. 11-месячная девочка, которая находилась в коляске, получила травмы.

Экспертиза установила, что в момент аварии водитель находилась под действием наркотических веществ.

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Обвиняемая в ДТП на ул. Свободы Наталья Украинская
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