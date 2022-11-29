Для виновницы ДТП на улице Свободы избрали меру пресечения

Экспертиза установила, что в момент аварии водитель находилась под действием наркотиков

Хорошевский суд Москвы избрал меру пресечения в отношении виновницы смертельного ДТП на улице Свободы. Наталью Украинскую заключили под стражу на два месяца, передает "ТВ Центр".

Все это время женщина проведёт в СИЗО. Ей грозит от 8 до 15 лет колонии.

Трагедия произошла в минувшее воскресенье. Наталья Украинская, находясь за рулём внедорожника, не справилась с управлением, выехала на тротуар и сбила женщину с двумя маленькими детьми. Мать и ее 4-летний сын погибли. 11-месячная девочка, которая находилась в коляске, получила травмы.

Экспертиза установила, что в момент аварии водитель находилась под действием наркотических веществ.

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