Из-за этих ударов мирные жители остались без света и воды

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова напомнила руководству НАТО, Евросоюза и США заявление пресс–секретаря Североатлантического альянса Джейми Шиа, сделанное им в 1999 году о намеренных действиях сил военного блока, которые привели к лишению жителей Югославии водоснабжения и электричества.

Как написала в своем Telegram-канале Захарова, Шиа отмечал, что от электроэнергии также зависят системы командования и управления, поэтому если власти Югославии хотели, чтобы у их граждан была вода и свет, они должны были принять условия НАТО.

До тех пор в НАТО обещали продолжать атаки инфраструктурных объектов, а "если это будет иметь последствия для населения, это его [Слободана Милошевича] проблемы".

Российская армия в рамках спецоперации на Украине нанесла ряд массированных ударов высокоточным оружием по объектам инфраструктуры, в том числе энергетической. Эти удары стали ответом на теракт на Крымском мосту, организованный украинскими спецслужбами.

Запад в ответ пообещал оказать украинским властям помощь в восстановлении энергоснабжения населения.

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