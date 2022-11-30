ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

МИД назвал условия диалога с США

08:39
  • среда
  • 30 ноября 2022

Москва уже подчеркивала готовность возобновить диалог

Российская сторона никогда не отказывалась от диалога с Соединёнными Штатами. Об этом в среду, 30 ноября, рассказал директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Министерства иностранных дел России Владимир Ермаков.
Столтенберг обвинил Россию в невозможности наладить диалог

Представитель внешнеполитического ведомства отметил в интервью РИА Новости, что реальный диалог возможен только при наличии адекватного партнера с другой стороны.

Это требует "дозревания" США до серьезного разговора на подлинно равноправных началах, а также готовности уважать российские интересы и не пересекать наши "красные линии" в области безопасности, подчеркнул Ермаков.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США выступают за сохранение открытыми каналов связи с Россией, особенно на данном этапе. По словам чиновника, это важно, чтобы не допустить просчетов "в стратегическом отношении между Соединенными Штатами и Россией, а также между Западом и Россией". 

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Здание МИД России
Здание МИД России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.