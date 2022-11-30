МИД назвал условия диалога с США

Москва уже подчеркивала готовность возобновить диалог

Российская сторона никогда не отказывалась от диалога с Соединёнными Штатами. Об этом в среду, 30 ноября, рассказал директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Министерства иностранных дел России Владимир Ермаков.

Представитель внешнеполитического ведомства отметил в интервью РИА Новости, что реальный диалог возможен только при наличии адекватного партнера с другой стороны.

Это требует "дозревания" США до серьезного разговора на подлинно равноправных началах, а также готовности уважать российские интересы и не пересекать наши "красные линии" в области безопасности, подчеркнул Ермаков.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США выступают за сохранение открытыми каналов связи с Россией, особенно на данном этапе. По словам чиновника, это важно, чтобы не допустить просчетов "в стратегическом отношении между Соединенными Штатами и Россией, а также между Западом и Россией".

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